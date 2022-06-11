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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الأجواء الملتهبة.. ترقب عام لـ موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجه
موعد انكسار الموجه الحارة

تسود الأجواء في الأيام الحالية موجة شديدة الحرارة، قد تٌصيب البعض بضربة شمس، وضيق تنفس جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وسخونة الطقس، ما دفع جميع المواطنين للتساءل عن موعد انكسار تلك الموجة الحارة.

يسود طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون طقس اليوم حار على السواحل الغربية، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار.

حالة الطقس.. انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا وعودة الأجواء ربيعية

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موعد انكسار الموجه الحارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان تنكسر الموجة الحارة اعتبارًا من غدًا الأحد 12 يونيو، وعودة الأجواء لتكون ربيعية مرة أخرى، حيث سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى من 7 إلى 8 درجات مئوية، وبنحو 4 لـ 5 درجات مئوية على شمال الصعيد.

بعد انكسار الموجه الحارة على البلاد، من المتوقع أن يُصبح الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا الأحد 

يسود الطقس غدًا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يشهد الطقس نشاط للرياح أحيانًا على بعض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 22 

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21 

جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 25 

شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 25 

جنوب الصعيد العظمى 45 والصغرى 27 

سبب تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة 

يرجع سبب تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة في الأيام الحالية إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يجلب معه كتل هوائية جنوبية شرقية، ويمر على البحر المتوسط محمل بكتل كبيرة من بخار الماء، ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

طقس اليوم السبت 

تتعرض البلاد اليوم لموجه لـ «منخفض الهند الموسمي» الذي يحمل كتلاً هوائية ساخنة، ما يؤثر على درجات الحرارة التي تصل إلى ذروتها اليوم 45 درجة مئوية، حيث يشهد الطقس اليوم ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون طقس اليوم ليلاً معتدل على كافة الأنحاء

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع وتناول المشروبات الباردة.

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