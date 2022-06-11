رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمدينة نصر

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، اليوم السبت جولة تفقدية؛ للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، يرافقه محمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة منال حافظ، مديرة الأمن الإداري بفرع البنات مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.



وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد اللجان والاطمئنان على أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الذي تم شرحه، واطمأن على وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على الوجود الطبي من خلال الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.



وحرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطالبات.



كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة سعاد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.