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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: السوق لم يشهد اختفاء أي سلعة خلال 8 سنوات مضت

شعبة المستوردين
شعبة المستوردين

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولى مهامه رئيسًا للدولة حرص علي التنمية الاقتصادية واتخذ خطوات جادة في الإصلاح الاقتصادي، لم يكن أي لرئيس غيره أن يتخذها، الأمر الذي حمي مصر من تقلبات اقتصادية تأثر بها كل دول العالم.

أوضح "بشاي"، في تصريحات له اليوم أنه بفضل هذه الاصلاحات استطاعت الدولة المصرية ان تعبر من أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي العالم كله وشهدنا بأعيننا دول كبري خلت منها أرفف السلع بالسوبرماركت من بعض السلع، وهذا لم يحدث في مصر.

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وأضاف أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سعت لتكوين احتياطيات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ورفعت معدلات هذه السلع لمدد تتراوح بين 4 و8 شهور، كما استطاعت مصر الاكتفاء الذاتي من بعض السلع المهمة مثل الدواجن والمكرونة والأرز بنسب 98 و100%، ورفعت الإنتاج المحلي من إنتاج سلع أخرى مثل اللحوم من 40 الي 60 و65% انتاج محلي، وكذلك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر بنسبة تزيد عن 88%، ولدينا اكتفاء ذاتي في معظم الحاصلات الزراعية وفائض كبير للتصدير.

ولفت إلى أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي، لم تشهد البلاد اي اختفاء للسلع، أو انقطاع في الخدمات مثل ما كان يحدث في الكهرباء أو نقص في المواد البترولية، مشددًا أنه هناك فارق بين عدم وجود السلع او المنتج وبين زيادة سعر، ففي الحالة الأولى تعد كارثة أما في حالة الزيادة فهي لأسباب معظمها خارجية مثل توقف وخلل في سلاسل الإمداد وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة فى الثامن من يونيو 2014 وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014 وتم وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وتميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ليس فقط فى مجال التنمية الاقتصادية، بل أيضا فى مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية، وكذلك التنمية المجتمعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر شعبة المستوردين Finance Real Esteat

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