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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ الغربية مشروع تطوير نادي غزل المحلة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال خلال جولته

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للتباحث حول مشروع تطوير نادي غزل المحلة، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج.

استعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروع تطوير نادي غزل المحلة، والذي يتضمن تطويرا كبيرا لنادي العاملين بمساحة 14 فدانا، و إنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص بعضويات جديدة لأهالي المحلة الكبرى بمساحة 20 فدانا.

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كما أوضح الوزير أنه تم فصل نشاط كرة القدم في شركة مستقلة باسم غزل المحلة لكرة القدم، تساهم فيها شركة مصر للغزل والنسيج بحصة عينية حوالي 65 مليون جنيه، وتم إجراء طرح خاص بقيمة 37 مليون جنيه لمستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية، بالإضافة إلى الاكتتاب العام كأول شركة لكرة القدم تطرح في البورصة المصرية الذي يبدأ غدا الأحد 12 يونيو وحتى الأول من يوليو 2022 بقيمة 98 مليون جنيه بما يرفع رأس مال الشركة الي 200 مليون جنيه، مشيرا  إلى جهود تأهيل الناشئين والبراعم وإعدادهم فنيا وبدنيا ونفسيا للاحتراف خارجيا في الأندية الأوروبية والخليجية.
 

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