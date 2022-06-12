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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تناقش إدراج بعض التخصصات الطبية إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة

النائب محمد جزر رئيس
النائب محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر اليوم الأحد  اجتماعين ، حيث تناقش في الاجتماع الأول، الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد الصالحي بشأن خطة الحكومة لزيادة نسبة الاعتمادات المالية ليند الصحة والإسراع في دخول منظومة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، مشترك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

كما تناقش اللجنة في اجتماعها  الثاني  الاقتراح برغبة المقدم من  النائب الدكتور  مؤمن معاذ بشأن إدراج بعض التخصصات الطبية إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة ، وذلك بحضور ممثلي حكومة.


وكذلك تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس  الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن" تأهيل الطلبة بكلية التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية".

 

وأيضا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي، والنائبة هبة مكرم، بشأن تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين بسبب معامل تأثير المجلات العلمية"، وذلك بحضور ممثلي حكومة.

 

وعلي جانب آخر تستكمل لجنة الزراعة والري مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من  النائب المهندس عبد السلام الجبلي بشان "إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل  تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).

مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي التخصصات الطبيه الاقتراح الجامعات الحكومية الأراضى الزراعية

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