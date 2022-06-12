قادمة من سوريا.. الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مليون قرص مخدر

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وأوضح المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 154 قطعة حشيش و900.000 حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو أي محاولة تهريب، لحماية الحدود الأردنية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

والشهر الماضي، أعلن الجيش الأردني مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري خلال عملية نوعية لإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، آنذاك، أنه تم العثور على 637000 حبة كبتاجون و 181 كف حشيش و 39600 حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف.