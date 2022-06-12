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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعلى فنان عربي.. محمد رمضان يحتفل بتحقيق 6 مليارات مشاهدة على تيك توك

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، يحتفل فيه بوصوله على منصة تيك توك لـ 6 مليارات مشاهدة.

 

وقال محمد رمضان: "أعلى هاشتاج فنان عربي على منصة تيك توك.. الحمد لله 6 مليارات مشاهدة ولسه المشوار طويل.. ثقة في الله نجاح".

ونشر النجم محمد رمضان، صورة جديدة من تصوير أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “تنطيط”، وذلك بعد نجاح أحدث أغنياته التي طرحت مؤخرا بعنوان “بلالين”.

وظهر محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو مرتدي قبعة ويشعل السيجار وعلق على الصورة قائلا: “تنطيط.. قريبا".

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

وكان اخر اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” والذى شارك فى بطولته مع دينا الشربينى واخراج محمد ياسين. 

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