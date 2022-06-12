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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رصد مواصفات هاتف سامسونج المتين Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

رصد هاتف سامسونج
رصد هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy Xcover، حيث تم رصد مواصفات هاتف Galaxy XCover 6 Pro، بموقع هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، بالتفصيل والذي يحمل النموذج رقم SM-G73U، والذي يأتي بمواصفات خارقة من حيث المعالج والبطارية القوية.

ووفقا لما ذكره موقع Gadgets360، يأتي هاتف سامسونج Galaxy XCover 6Pro، بشاشة من نوع TFT تعمل باللمس، بقياس 6.6 بوصة، و بدقة عرض Full HD +، وبمعدل تحديث عال يبلغ 60 هرتز في الثانية.

 

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رصد هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

سيقدم هاتف Galaxy XCover 6 Pro في الأمام نوتش على شكل قطرة ماء يتضمن الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميجابكسل، أما في الخلف فقيل إن الهاتف سيتميز بإعداد كاميرا مزدوجة ،مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة  8 ميجابكسل أو 12 ميجابكسل.

وبحسب ما ورد في تقرير FCC، فإن الهاتف الذكي Samsung Galaxy XCover 6 Pro سيعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G SoC، أما بالنسبة للذاكرة، سيحصل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مقترنا بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Samsung Galaxy XCover 6Pro بنظام أندرويد 12، كما يدعم بطارية تبلغ بسعة 4050 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 25 واط.

رصد هاتف سامسونج Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC
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