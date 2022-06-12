رئيس رياضة النواب: المقصر سيحاسب فيما يتعلق بأزمة محمد الشوربجي

كشف الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن آخر التطورات المتعلقة بقرار اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً في رياضة الإسكواش، بتمثيل إنجلترا وترك تمثيل منتخب بلاده، والخطوات القادمة التي ستتخذها اللجنة لبحث كافة الملابسات المتعلقة بالأمر.

وأضاف النائب محمود حسين في حواره لـ صدى البلد" انه بالفعل تحركت اللجنة بعد هذه الواقعة مباشرة وعقدت اجتماع طارئ بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الإسكواش للوقوف علي أسباب انضمام محمد الشوربجي لمنتخب إنجلترا.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن قرار اللاعب قوبل باستياء شديد وظهر ذلك جليا على أعضاء اللجنة، معقبا:" حالة الاستياء سيطرت علي جميع الأعضاء، والبعض منهم نوه إلى أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة حول أسباب تجنيس اللاعب".

وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها، قال النائب محمود حسين إن اللجنة ستناقش تلك الإشكالية في أقرب اجتماع لها، مشيرا إلى إعداد تقرير كامل حول تلك الواقعة، وسيكون هناك محاسبة للمسئول حال معرفة وجود أي نوع من التقصير من القائمين عن اللعبة في مصر.