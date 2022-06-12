جوجل تدفع118 مليون دولار تعويضا لعدم مساواة النساء والرجال في الأجور

وافقت شركة Google جوجل الأمريكية على دفع 118 مليون دولار كتعويض لعدد من الموظفات النساء لديها في إطار تسوية لدعوى قضائية رفعها الموظفات ضد الشركة لعدم مساواتهن في الأجور مع زملائهن الرجال.

ويغطى التعويض الذى دفعته جوجل للموظفات وقيمته 118 مليون دولار لحوالي 15 ألف و 500 موظفة في عدة مستويات وأقسام داخل الشركة، حيث بلغ متوسط التعويض لكل منهن حوالي 7600 دولار.

وحسب موقع Business Insider فإن التسوية تأتى في أعقاب دعوى قضائية رفعها في سبتمبر 2017 عدد من الموظفات السابقات، تتعلق بالتمييز بين الجنسين والأجر العادل.

واتهمت جوجل العام الماضي بدفع 17 ألف دولار سنويًا لموظفاتها أقل من الموظفين الذكور الذين يقومون بنفس الوظيفة كجزء من الدعوى القضائية الجارية، حيث كن في الأصل يسعون للحصول على 600 مليون دولار كتعويض.

وقالت إحدى الموظفات اللاتي ستدفع لهن جوجل ضمن التسوية والتي عملت كمهندسة برمجيات في المقر الرئيسي لشركة جوجل إنها تأمل في أن يمثل الاتفاق نقطة تحول في ممارساتها.

وأضافت "بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في صناعة التكنولوجيا ، فأنا متفائلة بأن الإجراءات التي وافقت جوجل على اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من العدالة للمرأة، وإن جوجل منذ تأسيسها ، قادت صناعة التكنولوجيا، ولديها أيضًا فرصة لقيادة المهمة لضمان الإدماج والإنصاف للمرأة في التكنولوجيا. "

