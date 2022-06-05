بإستخدام الذكاء الاصطناعي.. جوجل يطرح خدمة للمساعدة في المقابلات الوظيفية

عرضت قناة العربية، تقريرا مصورا أفادت فيه بأن محرك البحث الشهير جوجل أضاف خدمة تساعد في التحضير للمقابلات الوظيفية، ومساعدة المتقدمين للوظائف على تحسين اسلوبهم واجاباتهم.

وأضاف التقرير أن جوجل أطلقت ميزة التحدث مع المحاور الآلى كتدريب للمقابلات، وطرح أسئلة شبيهة بالمقابلة وبالاجابة عليها حيث يقوم جوجل بتحليل الإجابة الصوتية أو المكتوبة.

وأوضح التقرير أنه في حالة استخدام هذة التقنية يحدد الشخص مجال المقابلة ويقوم المحرك في البحث داخل قاعدة البيانات الخاصة بجوجل لاستخراج اهم الأسئلة التي تسأل في مثل هذه المقابلات .

وتابع التقرير أن جوجل تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في التحضيرات لاسئلة المقابلة وهى خاصية تحت التطوير الان ويتم استخدامها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.