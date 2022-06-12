رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

رشوان توفيق :

لم التقي دعوة لحضور مهرجان القاهرة سوي العام الماضي وفؤجئت باستقبال الحاضرين

الجيل الجديد من الفنانين لم يهنئني على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون

خلال الايام الماضية حصل الفنان القدير رشوان توفيق علي جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون ، ليتوج من خلالها مشواره الفني الذى قدم منه خلال عشرات الأعمال المتنوعة والثرية فنياً ، ليكتسب بها احترام وحب الجمهور .

صدي البلد التقي بالفنان القدير رشوان توفيق ليكشف لنا عن رد فعله بعد حصوله على الجائزة .

فى البداية قال الفنان القدير رشوان توفيق : سعدت للغاية بعد معرفتي بحصولي على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون ، والتى رشحني لها جامعة القاهرة كما وصلني .

وتابع الفنان رشوان توفيق : سعيد بتقدير الدولة لمشواري الفني ، وأشكر القائمين على اختياري لمنحي جائزة الدولة التقديرية ود. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجامعة القاهرة التي رشحتني لنيل تلك الجائزة.

وأضاف رشوان توفيق : بلا شك شعورى بتقدير الدولة لي من خلال منحي تلك الحائزة أسعدني ورفع من معنوياتي ، هذا بالاضافة للفرحة التي شعرت بها من قبل الجمهور ، وأتوجه إلى أهل مصر الطيبين بالشكر على سعادتهم ومساندتهم الدائمة لي ، فدائماً ما أدعو الله أن يكون راضي عني ويحبب فيا البشر ، فانا باللغة الدراجة “ بتشعبط فى رضا ربنا ” .

وأضاف : تلقيت اتصالا من د. إيناس عبد الدايم بعد حصولي على الجائزة بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتي مثل سميحة أيوب وأسامة عباس و المخرج مجدي ابو عميرة والمخرجة رباب حسين والمخرج خالد جلال .



وتابع الفنان رشوان توفيق: لم أتلق مكالمات تهنئة من أي من الجيل الجديد من الفنانين بعد فوزي بجائزة الدولة التقديرية منذ أيام في مجال الفنون ، وهذا يعود لأن الجيل الجديد له دائرته .

ويضيف رشوان توفيق: هناك عدد كبير من النجوم متميزون للغاية مثل خالد النبوي وأحمد السقا وأحمد عز ، وانا حريص على متابعتهم على الشاشة بشكل مستمر .

وأضاف الفنان رشوان توفيق أنه يحرص على متابعة الجيل الجديد من الفنانين ، حيث يري أنهم متميزون على الشاشة .

ويقول رشوان توفيق : هناك عدد كبير من الفنانين الشباب حظوا على إعجابي فى الفترة الأخيرة ، ومنهم كريم محمود عبد العزيز ومحمد عادل إمام ومحمد ممدوح ، الذى كنت سعيدا بتقدمي جائزة أفضل ممثل له خلال الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره فى فيلم أبو صدام .

واستطرد رشوان توفيق: محمد ممدوح فنان متميز واستطاع أن يقدم أدوارا تحمل مشاعر إنسانية رائعة .

وعن تقديم جائزة أفضل ممثل العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي للفنان محمد ممدوح عن دوره فى فيلم ابو صدام قال رشوان توفيق: “ فى الحقيقة لم تتم دعوتي قبل ذلك إلى مهرجان السينما قبل هذة المرة ، ولكن بمجرد ظهوري على المسرح فوجئت بمحبة الزملاء والحاضرين لي، فهذا الاستقبال أسعدني كثيرا، ولكني لم أغضب من عدم دعوتي إلى مهرجان القاهرة السينمائي قبل ذلك”.