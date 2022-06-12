بعد حوادث القتل الجماعي والاحتجاجات.. أمريكا تستعد لفرض قيود على حمل الأسلحة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بمشروع قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة ويصفه بالخطوة المهمة، عقب خروح تظاهرات للاحتجاج على عمليات القتل بسبب سياسة حمل الأسلحة.

وقال بايدن إن الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة خطوة "مهمة".

وأضاف:" نثمن الاقتراح المتعلق بالسلاح المقدم من قبل أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

وتابع:"التوافق على الاقتراح المتعلق بالسلاح لا يلبي كل ما أراه ضروريا لكنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الأحد أن مفاوضي مجلس الشيوخ الذين يمثلون الديمقراطيين والجمهوريين يقومون بتجزئة التفاصيل النهائية، مشيرة إلى أن مصادر حذرت من أنه تم التوصل إلى الاتفاق من حيث المبدأ وأنه حتى الآن لم يتم كتابة نص تشريعي.

وتجرى المحادثات جارية لتجنيد 10 أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لدعم الإجراء للإشارة إلى أن الاتفاق سيكون قادرا على التغلب على عتبة 60 صوتا في المجلس المنقسم 50-50 المطلوب لتمرير التشريع.

وسينظر إلى اتفاق بين الحزبين على أنه انفراجة في مجلس الشيوخ بسبب الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين المشرعين بشأن إصلاح الأسلحة النارية حتى في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعية الشهر الماضي في بوفالو وأوفالدي بولاية تكساس التي أودت بحياة 31 شخصا.

وقال التقرير، نقلا عن مصادر، إن المخطط يشجع الولايات على سن قوانين العلم الأحمر، وتوسيع خدمات الصحة العقلية في جميع الولايات ال 50، فضلا عن السماح بالبحث في سجلات الأحداث أثناء عمليات التحقق من الخلفية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما، وزيادة الأموال المخصصة للأمن المدرسي.