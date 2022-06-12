عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في واشنطن احتجاجا على العنف المسلح.. فيديو

صدى البلد

خرج آلاف المتظاهرون إلى الشوارع في مئات الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدفع المشرعين إلى اتخاذ إجراءات بشأن العنف المسلح في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير في أوفالدي بولاية تكساس وبوفالو بولاية نيويورك.

وحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، شارك المتظاهرون في أكثر من 450 تجمعا في جميع أنحاء البلاد، حيث عقد أكبر تجمع في واشنطن العاصمة، والذي بدأ عند الظهر وانتهى في الساعة 2 بعد الظهر.

وأثارت عمدة .المدينة موريل باوزر هتافات صاخبة من الحشد هناك عندما دعت إلى قوانين الأسلحة المنطقية، بما في ذلك التحقق من الخلفية الإلزامية وحظر البنادق الهجومية.

وقالت:"ليس علينا أن نعيش هكذا"، مضيفة أن "الناس في بلدان أخرى لا يعيشون هكذا".

شاركت النائبة كوري بوش، قصة عن كونها في علاقة مسيئة عندما كانت أصغر سنا حيث أطلق عليها شريكها النار عدة مرات. وقالت:"تلك اللحظة التي يضرب فيها العنف المسلح دراماتيكية للغاية ويمكن الوقاية منها. لم أكن أعرف متى سيتوقف".

تم تنظيم المسيرات من قبل "مسيرة من أجل حياتنا"، وهي منظمة يقودها الشباب تم إنشاؤها لأول مرة من قبل الطلاب الذين نجوا من إطلاق النار الجماعي في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، في عام 2018.

توتر كبير بين واشنطن والصين في المحيط الهادي

عباس يطالب الولايات المتحدة برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب

وفي باركلاند، حيث بدأت الحركة، تجمع مئات المتظاهرين خارج مدرج باين تريلز بارك صباح السبت للمطالبة بالتحقق من خلفية جميع مبيعات الأسلحة، وتنفيذ قوانين "العلم الأحمر" وزيادة الحد الأدنى لسن شراء البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما.

كما خاطب مانويل أوليفر، الذي كان ابنه خواكين من بين القتلى في باركلاند، الحشد في واشنطن. وقال:"لقد خاننا مسؤولونا المنتخبون وتجنبوا مسؤولية إنهاء العنف المسلح"، داعيا الطلاب إلى عدم الذهاب إلى المدرسة حتى "يتوقف المسؤولون المنتخبون عن تجنب أزمة العنف المسلح في أمريكا".

واشنطن العنف المسلح تظاهرات تكساس نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ