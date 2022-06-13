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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ندوة عن هيئة التنمية الصناعية.. اليوم

المركز المصري للدراسات
المركز المصري للدراسات الاقتصادية

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ،اليوم الاثنين، ندوة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هل هى محفز أم معوق للاستثمار الصناعى فى مصر؟ وما هى الحلول المقترحة، بمقر المركز، وسيتم بث الندوة أيضا من خلال تطبيق زووم على الإنترنت.

وتستعرض الندوة دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول هذا الموضوع، ويعقب عليها كل من: اللواء محمد الزلاط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، ونادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل FEDA .

 وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتستهدف الندوة مناقشة الدراسة التى أعدها المركز حول هيئة التنمية الصناعية وطبيعة دورها فى تحفيز النشاط الصناعى، وهل كان هذا الدور محفزا أم معوقا للاستثمار الصناعى فى مصر، والحلول المقترحة.

المصرى للدراسات الاقتصادية الاستثمار الصناعي النشاط الصناعي التنمية الصناعية Finance

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