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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أم تقتل أبنتها الصغيرة بـ قمل الرأس بمشاركة الجدة بأمريكا.. ما القصة؟

صدى البلد

اتُهمت والدة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وجدتها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد أن قُتلت الأبنة إثر إصابتها بالقمل الشديد.

تم القبض في البداية على ساندرا كرايكوفيتش ، 38 سنة ، وإليزابيث كرايكوفيتش ، 64 ، بتهمة إساءة معاملة الأطفال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وفقًا لوثائق المحكمة اتصل المسعفون بمنزل الفتاة المجهولة الهوية في توسكون بولاية أريزونا  ووجدوها غير مستجيبة، وعندما وصلوا إلى منزلها وجدوا كمية كبيرة من الحشرات على وجهها.

وقال المسعفون للشرطة بعد أن فشلوا في إنعاشها:"عند الفحص الدقيق ، تم اكتشاف وجود كمية هائلة من القمل في شعرها".

وقالت  الأم ساندرا للشرطة إن ابنتها عانت من فقر الدم وكانت مريضة منذ 15 مارس تقريبا مع أعراض تشمل الحمى والصداع وصعوبة التنفس والتهاب الحلق وصعوبة في الحفاظ على توازنها.

ووفقا لتشريح الجثة ، ماتت الفتاة من فقر الدم المرتبط بعدوى من الإصابة بالقمل، كما ساهم سوء التغذية في وفاتها.

أظهرت الرسائل النصية التي تم الحصول عليها من هواتف الأم والجدة أنهن اختارن عدم منح العلاج الطبي لأعراض الطفلة.

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أرسلت ساندرا رسائل إلى صديقها في 14 مارس و 15 مارس تفيد بأنها تعلم أنها بحاجة إلى نقل ابنتها إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد طلب صديق ساندرا منها أن تأخذ الطفلة إلى المستشفى ، لكنها رفضت حسب الزعم، فيما كانت جدة الفتاة تدرك أيضًا أن الطفل مريض بشكل خطير ، وهددت بالاتصال برقم 911 ولكنها اكتفت بالتهديد.

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