سرية تامة.. تفاصيل 5 أيام قضاها محمد صلاح على سواحل البحر الأحمر والغردقة

للمرة الرابعة يزور محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مدينة الغردقة وبالتحديد منتجعات الجونة، وهذه المرة الرابعة هى الأطول حيث قضى صلاح 5 أيام كاملة فى المدينة الساحلية المميزة وقضى أغلب وقته فى عرض البحر، على يخت سياحى مملوك لأحد رجال الأعمال بالجونة والذى فى كل مرة.

فضل صلاح تكرار التجربة وزيارة الجونة والغردقة للخصوصية التي تمتع بها خلال فترة إقامته حيث تمكن صلاح من الاستمتاع بوقته بعيدا عن عدسات الإعلام وتطفل المعجبين والصور التذكارية ، وساعده فى ذلك تحركاته وتخفيه عن الأعين واختيار توقيتات وأماكن بعيدة ، فكان مكان رسو يختة المفضل بشكل يومى هى منطقة "بيوض"، وتعتبر من المناطق الهادئة ولها مناظر طبيعية خلابة وجذابة، لذا يحرص صلاح فى كل زيارة للغردقة على اختيارها ليستمتع بالاستجمام والسباحة فيها فهى جزيرة هادئة بها شعاب وصخور مرجانية تحجب حدوث أمواج ورمال شواطئها ناعمة ونظيفة وهناك خصوصية كبيرة بالمكان لذا يفضلها صلاح والمشاهير زيارتها.

تمكن صلاح خلال الزيارة من فرض سرية تامة ، حول زيارته لمنتجع الجونة السياحي في الغردقة، فرغم محاولات عشاقه من رواد منتجعات الجونة ومحاولتهم للوصول إليه لالتقاط الصور التذكارية إلا أن اللاعب نجح فى التخفي من كل هؤلاء، ورغم أيضا محاولاته إخفاء المكان الذى يقضى به إجازته بصورة غير واضحة المعالم ، إلا أن سلاسل جبال البحر الأحمر كشفته.

هناك مرسيان لليخوت بالجونة، واليخت الذي يستقله صلاح له مكان محدد ومعروف، ولكن بعد وصول صلاح، بدأت عمليات تمويه حتى يتخفى صلاح عن أعين المعجيبن والصور التذكارية وتم تغير مكان اليخت حيث إن الجونة بها مرسيين فيخرج من مرسى ويرجع من آخر.

وفى بعض الأحيان يظل اليخت فى عرض البحر ويدخل دون وجود صلاح فيما يكون صلاح قد استقل قارب صغير ودخل من خلال البحيرات إلى مكان الفيلا الخاصة التي يقيم بها ، والتى تتمتع بتأمين عالى وتواجد أفراد أمن فى كل جانب.

كان صلاح يقيم فى فيلا ملك أصدقائه ورفض الإقامة فى أى فندق أو منتجع من منتجعات الجونة والوجبة الوحيدة التى يتناولها خارج اليخت أو الفيلا التى يقيم بها هى وجبة العشاء وكانت سواء كان فى مطعم للأسماك البحرية أو فى مطعم يقدم أكلات مليئة بالنكهة الأفريقية من التوابل الحارة الذي لا يمكنك إيجاده إلا في إفريقيا وأطباقه مستوحاة من دول أفريقيا المختلفة..

لم تقتصر السرية والخصوصية التي يتمتع بها صلاح على فيلته أو طريقة تحركة بل أيضا داخل عرض البحر، حيث يتم سحب الهواتف المحمولة من طاقم المركب ولا يمكن لأحد منهم الرد على الهاتف أو استخدامه إلا مرة واحدة فى آخر اليوم لالتقاط صور تذكارية شخصية لهم مع صلاح ولهم أماكن يتواجدون بها طوال فترة الرحلة ونطاق محدد لا يتعدونه.

وبعد انتهاء الخمسة أيام عاد صلاح الى القاهرة بريا كما أتى مستقلا سيارة فامية سوداء ولم يحدد أحد من رواد الجونة الميعاد الذى غادر فيه بالتحديد