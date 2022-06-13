سكرتير مساعد أسيوط يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات بحي غرب وشرق

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة وتقييم أعمال وجهود حملات النظافة والتطوير ورفع الاشغالات بمراكز وأحياء المحافظة مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين في الإنتقالات الداخلية فضلاً عن رفع كافة الاشغالات وتسهيل الحركة المرورية وتنفيذ أعمال تجميل وتشجير الشوارع والميادين لتحسين البيئة المحيطة ولكي تظهر بالمظهر اللائق وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على تجمعات القمامة لافتاً إلى العمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .



تابع سكرتير عام مساعد المحافظة - خلال جولة ميدانية – أعمال وجهود حملة نظافة وتطوير مكبرة بحي غرب أسيوط بمشاركة معدات وحدة الانقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الاتربة واستهدفت رفع المخلفات وتجمعات القمامة من منطقة غرب البلد والطريق الدائرى وغسل ارصفة الشوارع والميادين بالإضافة إلى شفط الاتربة من الشوارع الرئيسية وبعض الميادين وتشجير وتسوية وتمهيد لبعض الطرق والشوارع بنطاق الحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن متابعة أعمال رفع الاشغالات بحي شرق أسيوط ونقل الباعة الجائلين إلى الاسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لهم وتسهيلا للحركة المرورية بالشوارع والميادين.

وأشار سكرتير عام مساعد المحافظة إلى إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ تم تكثيف حملات النظافة بأحياء ومراكز المحافظة بالإضافة إلى الحملات الدورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع وإزالة كافة المخلفات والاشغالات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها مشيرًا إلى شن حملة تسوية وتمهيد عدد من الطرق الداخلية بواسطة معدات الحملة الميكانيكية من جليدرات ولوادر وقلابات لرفع المخلفات وأعمال التمهيد والتسوية للطرق لتسهيل الانتقالات وحركة سير المواطنين ورفع كفاءة الشوارع والقضاء على كافة تجمعات القمامة وخلق بيئة نظيفة للمواطنين.