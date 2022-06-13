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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال تبادل عملات أجنبية.. شاب يقتل إثنين ويلقى بجثتهما في الشارع بالسويس

أرشيفية
أرشيفية

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس من (حارس خاص بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقارى بدائرة القسم) بعثوره على جثتين لشخصين مجهولين، وتبين إصابة كلٍ منهما بعيار نارى وأمكن تحديد هوية المجنى عليهما وتبين أنهما (محاسب ومالك شركة للسقالات).

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "صديق المجنى عليهما" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية).

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة مُستغلاً رغبة المجنى عليهما فـى إستبدال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وأضاف بإتفاقه معهما على إستبدال مبلغ مالى واستقلوا رفقته سيارته الملاكى وحال سيرهم بطريق (الزعفرانة/ السخنة) توقف المتهم على جانب الطريق بزعم عدم قدرته على القيادة وطلب من أحد المجنى عليهما القيادة بدلاً منه وعقب ترجله من السيارة أطلق تجاههما أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما،.

 

وعقب ذلك قام بالتخلص من الجثتين بإلقائهما بمكان العثور وإستولى على (المبلغ المالى - متعلقاتهما الشخصية) وتوجه لمحل سكنه.. تم بإرشاده ضبط ( مبلغ مالى - متعلقات المجنى عليهما الشخصية - السيارة المستخدمة فـى الواقعة- السلاح المستخدم - عدد من الطلقات من ذات العيار)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن السويس جثتين لشخصين مجهولين قطاع الأمن العام

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