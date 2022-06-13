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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقوط الأمير هاري من فوق حصانه في مباراة بولو مع أصدقائه

صدى البلد

لم يكن الظهور الاخير للأمير هاري بعد عودته من حفل اليوبيل البلاتيني في بريطانيا مشرفًا إلى حد كبير، فقد تعرض لموقف شديد الحرج خلال لعبه مباراة البولو.

فقد تعثر الأمير هاري وسقط على الأرض بشكل مؤسف للغاية أثناء لعبة البولو، وذلك بعد اصطدامه بثلاثة خيول، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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شوهد دوق ساسكس وهو يتجول مع أصدقاء مشاهير خلال جولة من المباراة التاريخية عندما تعثر في "سانتا باربرا" للبولو أند راكيت كلوب.


وتمثل رؤيته في نادي البولو والراكيت ظهورًا آخر لهاري بعد عودته  هو وميجان ماركل إلى المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.

وبحسب ما ورد كان هاري قد أجرى مقابلة رسمية تمامًا لمدة 15 دقيقة مع جدته ، التي كانت تحتفل بمرور 70 عامًا على حكمها على العرش وقت اجتماعهما.

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لكن سرعان ما عاد هاري إلى أمريكا ليخرج من الخيول، حيث شوهد دوق ساسكس البالغ من العمر 37 عامًا وهو يصطدم بحفنة من الخيول خلال إحدى المباريات.

وبدا أن الأمير الذي يلعب مع فريق لوس بادريس ، قدم نذير شؤم لفريقه الذي خسر 12-11، لم يظهر هاري مصابًا تمامًا بسبب النتيجة حيث شوهد وهو يمسك أكتافه مع إصابته بإصابات بسيطة.

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