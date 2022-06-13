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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

محتاج تريليون دولار
محتاج تريليون دولار وقررنا تأجيل زيادة أسعار الكهرباء .. أبر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات القومية تحت مظلة مشروع المجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وصرح الرئيس عن قضايا هامة خلال كلمته.

 

وأكد الرئيس السيسي أنه عندما قررت الدولة زيادة أسعار لحم البتلو،  كان يهدف ذلك لزيادة نمو الإنتاج سواء من الدواجن أو اللحوم، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي، وأيضاً بهدف التصدير، كما أن هناك متغيرات أخري مثل موضوع الأعلاف وأسعارها، و أننا نستورد جزءاً كبيراً من الأعلاف من الخارج، ولذلك يجب أن يكون لدينا أكبر حجم من الأراضي من أجل السيطرة على الإنتاج.

 

ووضح الرئيس السيسي أن اللحوم صناعة وليست مجرد تربية، و نحن قمنا بإدخالها في وقت متأخر.

وأشار الرئيس السيسي أن الأزمة الأوكرانية الروسية حدثت  منذ وقت ليس بطويل، ولكن خلال السبع سنوات الماضية تطورت الأسعار بصفة عامة في العالم كله، وزاد الطلب 15 مليون جنيه خلال 7 سنوات، وذلك مع النمو السكاني.

 

لمعرفة المزيد من التصريحات، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=7PvlUJfADGc&feature=youtu.be

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع المجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات موضوع الأعلاف الأزمة الأوكرانية الروسية

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