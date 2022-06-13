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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 30 دقيقة.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

الجيش الأوكراني يقصف
الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

أفادت قناة “روسيا اليوم”، الإثنين، بأن قوات الجيش الأوكراني، قصفت دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ من راجمات صواريخ جراد وأورجان خلال 30 دقيقة.

وحسب “روسيا اليوم” فإن قوات كييف قصفوا دونيتسك بنحو 30 قذيفة مدفعية ثقيلة من عيار 155.

وأكدت القناة الروسية، أن القصف ما زال متواصلا.

وذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك.

ويتواصل القتال العنيف داخل سيفيرودونيتسك، واحدة من آخر معاقل أوكرانيا في منطقة لوجانسك، وعلى نطاق أوسع، بكامل دونباس شرق البلاد، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أوليكسندر موتوزيانيك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين. 

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وحسب "سي إن إن"، قال موتوزيانيك إن "الأعمال العدائية عالية الكثافة" مستمرة في سيفيرودونيتسك حيث تقاتل القوات الأوكرانية لصد تقدم روسيا.

 وأضاف أن القوات الروسية التي تسيطر بالفعل على وسط المدينة "تستخدم بنشاط المدفعية وأنظمة الصواريخ المتعددة".

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