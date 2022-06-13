كمال هشام: لدينا مخزون من القمح يصل إلى شهر يناير المقبل.. فيديو

وجه كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة الزراعة، الشكر للرئيس السيسي على المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس السيسي منذ عام 2014 حتى اليوم.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كان لدينا سعات تخزينية عام 2014 تقدر بـ1.4 مليون طن، أما اليوم فلدينا سعات تخزينية تفوق 3.6 مليون طن".

وأشار رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة الزراعة،: "هناك مشروعات قادمة خلال الأعوام القادمة سنصل إلى سعات تخزينية تقدر بـ5 مليون طن".

وأوضح كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة الزراعة،: "لدينا مخزون من القمح يصل إلى شهر يناير المقبل"، مردفا: "الرئيس السيسي شكر المزارعين موردي القمح اليوم".