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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحسن مُدرسة.. سمية الخشاب ترد على أسئلة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك بسبب تفاعلها مع طلاب الثانوية العامة، وإجابة الأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام وشرح بعض النقاط التي لا يفهمها الطلاب.

 

وقامت الفنانة سمية الخشاب، بتوضيح وشرح عدد كبير من أسئلة الطلاب بخصوص امتحانات نهاية العام، وتفاعل رواد السوشيال ميديا من الطلاب مع سمية الخشاب وطرح عليها الأسئلة لترد سمية الخشاب بشرح الأسئلة وكيفية ايجابتها.

 

وجاءت التعليقات من قبل الطلاب وأولياء الأمور علي شرح سمية الخشاب، وتفاعلها مع طلاب الثانوية العامة، كالاتي:

وأشادت الإعلامية ياسمين عز،  بنصائح الفنانة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات الدراسية.

وقالت عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" “سمية الخشاب كنز للي متابعها على تويتر وبيسمع نصايحها، حياته هتبقى افضل، كم طاقة إيجابية غير طبيعية".

وأوضحت:" سمية بتقول حكم، اي حد حقيقي ممكن يستخدم كلامها منهج في حياته”.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا لو مسكت التعليم هلغيلكم الفاينلز دي وهخلي النجاح كله بأعمال السنة عشان عايزاكم فريش كدة مش Stressed”. 

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة سمية الخشاب والطلاب

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