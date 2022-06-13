أحسن مُدرسة.. سمية الخشاب ترد على أسئلة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك بسبب تفاعلها مع طلاب الثانوية العامة، وإجابة الأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام وشرح بعض النقاط التي لا يفهمها الطلاب.

وقامت الفنانة سمية الخشاب، بتوضيح وشرح عدد كبير من أسئلة الطلاب بخصوص امتحانات نهاية العام، وتفاعل رواد السوشيال ميديا من الطلاب مع سمية الخشاب وطرح عليها الأسئلة لترد سمية الخشاب بشرح الأسئلة وكيفية ايجابتها.

وجاءت التعليقات من قبل الطلاب وأولياء الأمور علي شرح سمية الخشاب، وتفاعلها مع طلاب الثانوية العامة، كالاتي:

كل ما أفتح تويتر ألاقي الفنانة سمية الخشاب بتذاكر للعيال بقالها اسبوعين أحس إن الدنيا لسه فيها خير والله 🥰 — Jimmy (@AyaJamal09) June 13, 2022

شايف فالصوره العربيه دي مش زي بتاعت الكارنوت، دي مسطحه فلات زي عربيات السبق انما بتاعت الكارنوت كبيره وقويه وefficient اكتر، فأكيد الكارنوت هي الideal https://t.co/Ksd6JO7P2i pic.twitter.com/OdVSJzHd5e — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 12, 2022

وأشادت الإعلامية ياسمين عز، بنصائح الفنانة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات الدراسية.

وقالت عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" “سمية الخشاب كنز للي متابعها على تويتر وبيسمع نصايحها، حياته هتبقى افضل، كم طاقة إيجابية غير طبيعية".

وأوضحت:" سمية بتقول حكم، اي حد حقيقي ممكن يستخدم كلامها منهج في حياته”.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا لو مسكت التعليم هلغيلكم الفاينلز دي وهخلي النجاح كله بأعمال السنة عشان عايزاكم فريش كدة مش Stressed”.