رئيس المكسيك ينتقد سياسة الناتو غير الاخلاقية تجاه أوكرانيا.. تفاصيل

انتقد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، سياسة حلف الناتو بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ووصفها بأنها “غير أخلاقية”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية،” فإن الرئيس المكسيكي لم يذكر حلف الناتو أو الولايات المتحدة بالاسم، لكن تعليقاته كانت أحدث مثال على موقف حزبه الغامض بشأن الغزو.

وصوتت المكسيك لإدانة الغزو، لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال لوبيز أوبرادور، إن “سياسة الحلف تعادل القول “سأقوم بتوريد الأسلحة، وأنت تزود الموتى. إنه أمر غير أخلاقي”.

وأضاف: “ما أسهل أن تقول، سأرسل لك هذا القدر من المال لشراء أسلحة . ألم يكن من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا؟ بالطبع يمكن”.