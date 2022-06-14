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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

الفراخ وصلت 45 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13- 6 -2022

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم.

 

وفي السطور التالية يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:
الدواجن 
 

الدواجن البيضاء : 

38  جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 43 الي 45  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بارتفاع 7 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

الدواجن البلدى :  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 44-46 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 45- 47 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 30 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.5_5.75 جنيه

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 


وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين  54-55 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.    


أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 


أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط المولار  بين 31 -32 جنيها للكيلو  في المزرعة.

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