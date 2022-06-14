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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي من 9 أشخاص تخصص بالاتجار بالمخدرات في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، من بينهم ربة منزل عشرينية؛ لاتجارهم في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، مفادها ورود معلومات لضباط الإدارة تفيد قيام كل من:" عبد الباسط ج م م - سن 41 عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في القضية مخدرات، وإدريس س م ع- 53 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز- والسابق اتهامه في القضية سرقة، محمد ا س- 25 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز، إسماعيل م ا ا- 30 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز- والسابق اتهامه فـي عدة قضايا أخرهم القضية بلطجة".

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و"الشاذلـي م ع ا- 25 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز- والسابق اتهامه في القضية سرقة مسكن، نصر الدين م م ر- 39 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز، محمود ا ع- 19 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز- والسابق اتهامه في القضية سلاح بدون ترخيص، وظريف ج ع- 36 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية ضرب والمطلوب للتنفيذ عليه فـي القضايا تبديد وضرب، صفية ش د- 26 سنة- ربة منزل- وتقيم أول سوهاج- والسابق اتهامها في القضية ضرب".

 

بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبط المتهمين بمساكن من الأول حتى الثالث.

 

وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 1400 جرام، كمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جرام كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 20 جرام 316 عبوة بيره و103 عبوة خمور، فرد روسي محلي الصنع و3 طلقات، و6 قطع سلاح أبيض، ومبلغ 6250 جنيهاً و2 ميزان حساس، و9 هواتف محمولة، والسيارة ملاكي سوهاج.

 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم والميزانين لإعداد المخدر للبيع والهواتف المحمول للإتصال بعملائهم والسيارة للتنقل بها.

سوهاج تشكيل المخدرات أشخاص ربة منزل

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