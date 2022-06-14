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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، لافتة إلى أنها أول مستشفى حكومي معتمد ولمدة 3 سنوات بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت، أنه من المقرر تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي، كنموذج لأول مستشفى خضراء بمصر، في إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بشرم الشيخ، في نوفمبر القادم.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بالغ سعادته لنجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعني مطابقتها لأعلى المعايير العالمية لسلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ولكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، لما بذلوه من جهد كبير لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة بمعايير تضاهي أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، لأهالي محافظة جنوب سيناء، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد السبكي، أن اجتياز منشآت هيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وتابع: أنه إنجاز جديد يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات والرعاية الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، ومستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الـ 9 أعوام المقبلة، التي حددها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية.

الصحية محافظات الهيئة جنوب سيناء GAHAR2021

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