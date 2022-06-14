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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 مليون جنيه.. تعرف على مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بسوهاج

مركز تنمية الأسرة
مركز تنمية الأسرة والطفولة بالجلاوية في سوهاج

شهدت قرى محافظة سوهاج، طفرة في نمو وتطوير مؤسساتها والرفع من كفاءة كافة الخدمات المُقدمة للأهالي والمواطنين، في ظل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي عملت على إحياء المواطنين بالقرى بحياة كريمة غير شقية، وننشر لكم اليوم عن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة، بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة شرقي سوهاج.

"المشروع هيساعد ناس كتير وهيخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.. المكان مُخصص لذوي الإعاقة وحقيقي وزارة التضامن فكرت ازاي تخدم الأسرة وعرفت تختار الفئة المُستحقة"، بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد ياسين، مهندس مدني مسؤول عن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بالجلاوية، حديثه مع موقع صدى البلد.

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وأوضح "ياسين"، أن المشروع مُقام على مساحة 856 متر، ينقسم الطابق الأرضي إلى جزئين، الأول حضانة والثاني (فصول محو أمية- مركز تخاطب- مركز علاج طبيعي- مركز خدمي)، مُشيرًا إلى وجود غرفتي لتدريب المُهتمين بالصناعات اليدوية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بهذا المجال.

وأكد المهندس المسؤول عن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بالجلاوية بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، أن تكلفة المشروع تتراوح بين 6 ملايين جنيه إلى 8 مليون جنيه، موضحًا أنه تم استلام المشروع خلال شهر نوفمبر الماضي، ومن المُقرر تسليمه قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال المهندس محمد عصام، مهندس الكهرباء المسؤول عن "مركز تنمية الأسرة والطفولة"، إن كهرباء المشروع قائمة على كفاءة عالية لم تشهدها القرية من قبل، حيث تم توصيل كشافات طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء تعمل تلقائيًا، مُشيرًا إلى أن كهرباء المشروع كاملة ولم يتبقى سوى اللمسات الأخيرة قبل تسليم المشروع نهائيًا.

ولفت إلى وجود خزانات رفع مياه، وكاميرات مُراقبة بجميع زوايا المشروع، كما تم توصيل خطوط أرضي لإمكانية تشغيل "واي فاي" فيما بعد، لضمان خدمة انترنت بسرعة أفضل.

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