4 أيام من الظلام والجوع.. مأساة طفل هندي أصم وأبكم سقط في بئر

في فصل جديد من قصة السقوط في الآبار، علق فتى أصم وأبكم يبلغ من العمر 10 سنوات في بئر 80 قدمًا في الهند لمدة أربعة أيام ، بينما يسابق عمال الطوارئ جهودًا يائسة لإنقاذه.

وسقط راهول ساهو في حفرة المياه يوم الجمعة بينما كان يلعب في الفناء الخلفي لمنزله في ولاية تشهاتيسجاره بوسط البلاد، فيما تساعد محركات الأرض والرافعات في حفر نفق بجوار البئر ، يبلغ عرضه قدمين فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يقدم جنود الجيش وأعضاء وكالة الاستجابة للكوارث الهندية مساعدتهم في مهمة الإنقاذ، ولكن المسؤولين المحليين قالوا إن سوء الأحوال الجوية والأفاعي والعقارب السامة التي اكتشفتها الحفريات أعاقت جهود الإنقاذ.

وقال قائد شرطة منطقة جنجير فيجاي أغراوال لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مكان الحادث ، إن ساهو كان 'يتجاوب بشكل جيد' مع رجال الإنقاذ وكاميرا تراقب حالته وتحركاته.

وأضاف: "بما أن الصبي لا يستطيع التحدث أو الاستماع ، فلدينا تحدٍ أكبر"، يغذي أنبوب الأكسجين الهواء النقي في ساهو ، لكن متحدثًا حكوميًا قال إن جهود حفر الأنفاق تباطأت بسبب الحجر الصلب تحت الأرض.

قال رئيس وزراء تشهاتيسجاره ، بوبيش باجيل ، إنه يأمل في أن يتم إحضار ساهو من البئر على قيد الحياة ، وكتب على تويتر أن الصبي قد أكل موزة أرسلها رجال الإنقاذ إليه.

وتعد الآبار غير المغطاة سمة شائعة للقرى الزراعية الهندية ولكنها كثيرًا ما تتورط في حوادث مميتة تشمل الأطفال الصغار.

في عام 2019 ، تم انتشال طفل يبلغ من العمر عامين من بئر بعد جهود إنقاذ استمرت أربعة أيام في ولاية البنجاب الشمالية، وفي العام نفسه ، تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر عام ونصف في ولاية هاريانا المجاورة بعد أن حوصر لمدة يومين.

مأساة ريان المغرب

وفي فبراير ، وقعت مأساة في المغرب عندما عثرت فرق الإنقاذ على ريان البالغ من العمر خمس سنوات وقد حوصر على عمق 100 قدم تحت الأرض لمدة أربعة أيام، سقط ريان أورام في بئر يبلغ ارتفاعه 32 مترًا (105 قدمًا) خارج منزله في قرية إيغران بإقليم شفشاون الشمالي ، مما أدى إلى بدء مهمة إنقاذ.

بعد الحفر عموديًا ثم أفقيًا طوال الوقت مع المخاطرة بحدوث انهيار أرضي وصل رجال الإنقاذ أخيرًا إلى الصبي حيث تم تصويرهم وهم ينقلون جسده قبل أن يهرعوا به بعيدًا لتلقي العلاج من قبل الأطباء ، حيث هتف الآلاف من القرويين المتجمعين بالصلاة والتمنيات الطيبة.

لكن المسؤولين الحكوميين أكدوا بعد ذلك أنه لا يمكن إنعاش الصبي الصغير ، مضيفين أنه توفي بشكل مأساوي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه.

مأساة حيدر الأفغاني

بعد أيام قليلة توفي أيضًا طفل يبلغ من العمر خمس سنوات كان عالقًا لمدة ثلاثة أيام في بئر في قرية أفغانية نائية، فقد كان حيدر محصوراً على عمق 33 قدمًا أسفل البئر ، وأمضى رجال الإنقاذ ثلاثة أيام يائسين في الحفر في محاولة للوصول إلى الصبي في قرية شوكوك ، بإقليم زابول ، جنوب أفغانستان.