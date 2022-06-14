خالد عبد الغفار يوجه بعلاج طفلة مريضة قلب ومتابعة حالتها الصحية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفيين تابعين إلى الوزارة، بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، علاوة على متابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وأشاد الوزير بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى جمال عبد الناصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 638 سريرا، كما أشاد بانتظام القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، والتجهيزات الطبية المستحدثة بوحدة الأشعة، حيث تم مؤخرًا رفع كفاءة أجهزة “الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، موجات فوق صوتية على القلب ايكو”، وجهاز المعالج الخطي الخاص بالعلاج الإشعاعي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام “الباطنة، قسطرة القلب، وحدة عناية القلب” وتابع مراحل تنفيذ أعمال مشروع استحداث قسم عمليات القلب المفتوح، والذي يضم غرفتي عمليات، إحداهما تعمل بنظام الكبسولة، والأخرى بخامة الكوريان، كما يضم غرفتي تحضير وإفاقة وغرف خدمية بملحقاتها، بتكلفة 20 مليون جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بأسرع وقت.

وأوضح أن الوزير تابع الأعمال التطويرية التي تجري حاليًا بقسم الباطنة، ويشمل عدة تخصصات طبية (الكبد، الكلى، القلب)، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بضرورة تيسير إجراءات فتح الملفات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لما تلعبه من دور كبير في توفير بيئة صحية ونظيفة للمرضى.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى رأس التين العام، وتبلغ مساحة المستشفى 6595 مترا مربعا، حيث تفقد أقسام “الطوارئ والاستقبال، ووحدة العناية المركزة، الأطفال” ووحدات “الكيمياء وأمراض الدم، والحروق”، بالإضافة إلى تفقد العيادات الخارجية، وحرص على مراجعة سجلات الحضور والانصراف للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر القوى البشرية اللازمة.

ونوه إلى أن الوزير تفقد الغرف الداخلية للمرضى وتحدث معهم للتأكد عن مدى رضائهم من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا بعرض أحد المرضى على قومسيون طبي لـ(قاع العين)، كما وجه بعلاج طفلة مريضة قلب ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر للتأكد من استجابتها للعلاج.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة.