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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محاصيل ودواجن الأبرز.. ماهى السلع التى حققت فيها الزراعة اكتفاء ذاتيا؟

منتجات زراعية
منتجات زراعية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، مؤكدا أنه في المحاصيل السكرية وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 92 % وفي الأسماك وصلنا لاكتفاء ذاتي بنسبة 90%.

ويرصد موقع صدى البلد أهم المحاصيل الزراعية التى حققت الدولة منها الاكتفاء الذاتي : 

- الخضروات بإنتاج 25.5 مليون طن.

- الفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن

- الأرز بإنتاج 6.5 مليون طن.

 

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- الذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن.

- البصل بإنتاج 4 ملايين طن .

السلع الزراعية التى يتم تصديرها للخارج

 

يوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقاً تم فتحها آخر ثلاث سنوات منها 11 سوقاً ‏تصديرياً لعدد 7 محاصيل تصديرية خلال عام .

الثروة الحيوانية والسمكية  والداجنة 

لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن ، والألبان ونصدر الفائض للخارج 

أما بالنسبة للحوم ، استطاعت الدولة تحقيق مايقرب من 60% اكتفاء ذاتي من اللحوم ، و90 % من الأسماك .

زيادة الأسعار 

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع زيادة مدخلات الإنتاج، والتي ارتفعت بنسب كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات له،  أريد دعم المربي الصغير وليس  خروجه من السوق".

وتابع وزير الزراعة:"أسعار رؤوس الماشية انخفضت خلال الأيام الأخيرة، معقبا:" لدينا دارسة لاحتياجات الأسواق من الماشية".

وأشار القصير"مصر من الدول القلائل التي تقوم باستصلاح الصحراء، متابعا:" مصر تقوم ببرنامج طموح وقوي لاستصلاح الصحراء، ونعمل علي استنباط أصناف زراعية جديدة عالية الإنتاجية".

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