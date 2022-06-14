الدنيا أقدام.. أحمد شوبير يطالب اتحاد الكرة بإستقالة جماعية

طالب الإعلامي أحمد شوبير، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بتقديم استقالة جماعية، بعد الوضع الذي يعيشه المنتخب الوطني.

وقال شوبير في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لمواجهة مصر أمام كوريا الجنوبية: “الدنيا (أقدام) فبقول لـ اتحاد الكرة أستقيلوا يرحمكم الله”.

وأضاف: “لازم اتحادر الكرة يقدم استقالته النهاردة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة”.

خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كأس العالم سول.

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كورويا الجنوبية من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.