يكشف التصميم المستقبلي للسيارات.. ميني تكشف عن مفهوم كروس أوفر جديد

تستعد شركة "ميني" المملوكة لـ "بي ام دبليو" الألمانية، مجموعة من الطرازات الجديدة بالكامل من حيث التصميم والإمكانيات.

أصدرت mini مؤخرا صورة تشويقية لمفهوم جديد تنوي إزاحة الستار عنه أواخر الشهر المقبل قالت إنه يشير بقوة إلى الاتجاه العام للشركة وما تنوي تقديمه في سياراتها المستقبلية، من خلال الملامح الأولية للمفهوم يتضح أنه كروس أوفر يظهر زاوية صغيرة من أنف السيارة بلقطة جانبية توضح شكل الإطارات.

تقول ميني إن المبدأ الحاكم لها في العصر الكهربائي الجديد الذي دفعها لتغيير لغة التصميم التي استمرت عليها لسنوات طويلة، هو أن تكون مختلفة عن سيل الطرز المقدمة في الأسواق فهذه الخطوط الجديدة ستساعداها على تمييز نفسها بفضل الشخصية القوية المتفردة، سيكون التركيز في لغة التصميم الجديدة هذه هو جوهر العلامة التجارية، يعتمد على البساطة والوضوح، عنصر رئيسي آخر للفلسفة الجديدة هو استخدام المواد المستدامة. على سبيل المثال ، ستكون موديلات الجيل التالي من Mini خالية من الجلد و ستتخلص من جميع أنواع عناصر ألياف الكروم.

mini

يوضح أوليفر هيلمر ، رئيس قسم التصميم في Mini ، "تمنحنا النماذج التي تعمل بالكهرباء الخالصة من Mini فرصة جديدة لإعادة التفكير في تصميم، وفي الوقت نفسه ، نحتفظ بقدرتنا على الاهتمام بالتفاصيل وتقديم إحساس العراقة مع روح الشغف بالابتكار التي تشتهر بها Mini."

من حيث الشكل الخارجي لسيارات ميني، ستجمع بين بصمتها الخاصة المعروفة مع لمسات التصميم المبتكرة والمستوحاة من التكنولوجيا الرقمية. على سبيل المثال ، ستستخدم المصابيح تقنية LED المبتكرة وسيتم استبدال تصميم Union Jack التقليدي بتوقيع ضوئي فريد لكل طراز على حدى، بشكل عام ، ستحتفظ كل سيارة ميني جديدة ببصمة تميزها عن البقية، بفضل منصة جديدة تم تطويرها خصيصًا للتنقل الكهربائي البحت.