محافظ الشرقية:تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف وتطبيق القانون على الجميع

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإزالة حالة تعد على الطريق العام بقرية الجلادين التابعة للوحدة المحلية بالقضاة وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حملة إزالة لعدد ( 5 ) حالات تعد بالوحدة المحليه عبارة عن إزالة حالة تعد بالروضه الغربيه عبارة عن سور بالدبش الأبيض علي مساحة 40 مترا تقريباً ، كما تمت إزالة حالة تعد بالروضة الغربية عبارة عن غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 10 أمتار تقريباً ، وكذلك إزالة حاله تعد بالروضة الغربية عبارة عن منزل بالدبش الأبيض على مساحة 50 متر ا ، وإزالة حالة تعد بالروضه الغربيه عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحه 40 مترا.

كما تمت إزالة حالة تعد بمنطقه جمعية العدليه طريق رمسيس عباره عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 150 مترا “طولي” وتمت الإزالة الكليه في المهد ، كما تمت الإزالة كلياً لجميع الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزهراء بإزالة سور بالدبش بناحية عزبه قموره التابعة لكفر أباظه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.