بالورود والشوكولاتة.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل طاقم تمريض المستشفى الجامعي الجديد

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، الدفعة الأولى من حكيمات الطاقم التمريضي المنتدب من مديرية الصحة، لاستلام عملهم بالمستشفى الجامعي الجديد، وذلك وسط أجواء إحتفالية ترحيبية بالورود والشوكولاته لانضمامهم لأسرة العمل بالمستشفى.

وذلك بحضور الدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، وأمير نبيل مدير الجهاز الإداري بالمستشفى، سامية إبراهيم مديرة إدارة التمريضى بالمستشفى، ونجوى عبد الرازق نائب مدير التمريض، وممثلي إدارة التمريض بمديرية الصحة إسراء ماهر ونهلة أشرف.

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، الطاقم التمريضي الجديد على استلام عملهم بالمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، ذلك الصرح الضخم الذي نفذ بتوجيهات وعناية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ليكون مظلة صحية متكاملة لخدمة المرضي بمحافظات الصعيد، حيث بلغت تكلفته نحو مليار و ٤٠٠ مليون جنيه، ويشمل جميع التخصصات الصحية.

ووجه شكره لمعالى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة نظرا لاتخاذه قرار ندب التمريض من مستشفيات وزارة الصحة الى المستشفى الجامعي الجديد، واللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج الذى ذلل كافة الصعاب التي واجهت عملية ندب هؤلاء الممرضات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفي الجامعي الجديد في أمس الحاجة لمثل هذه الكفاءات من الطاقم التمريضي، لتغطية كافة احتياجات الأقسام والتخصصات، مشيراً إلى أهمية مهنة التمريض ودورها الهام في تقديم الخدمة العلاجية والصحية للمرضى، فهي مهنة إنسانية فى المقام الأول وتعتمد على الخبرة والمهارة بجانب التمتع بالأخلاق الحسنة وحسن معاملة المريض وذويه.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي هريدي، أن الطاقم التمريضي يضم ١٤٥ حكيمة تم انتدابهم من مديرية الصحة، وسيتم توزيعهم داخل وحدات العناية المركزة، المبتسرين، والغسيل الكلوي، مؤكداً على أن رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة توفير كافة سبل الراحة لهن، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استقرارهن.

والتي تشمل وسائل التنقل من وإلى مقر المستشفى، توفير الإقامة، تقديم الوجبات الغذائية الفاخرة، توزيع الورديات وأوقات العمل، ومنحهن بدل نوبتجيات وسهر من الموارد المالية المتاحة.