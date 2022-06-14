بابتسامة مشرقة .. محمد صلاح يقضى إجازته الصيفية على البحر

نشر النجم محمد صلاح كابتن منتخب مصر صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى أحدث ظهور لها على البحر .



ظهر "لاعب ليفربول الانجليزي " وهى يقضى اجازته الصيفية فى أحد الشواطئ ويستمتع بهدوء وجمال البحر، وابتسامة مشرقة أبهرت متابعيه بظهوره الجذاب الرائع.

كشف محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء عن أفضل هدف ومباراة في مسيرته.

وقال محمد صلاح في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية:" سجلت أهداف كان حولها الكثير من العواطف والمشاعر، هدفي في شباك مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، هدفي في شباك روما في نصف نهائي ذات النسخة، وكذلك هدفي في شباك مانشستر سيتي هذا الموسم."

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته.