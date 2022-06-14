عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليونسكو: إبراز تفاصيل تجربة مصر في تطوير التعليم بقمة نيويورك.. سبتمبر المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  اليوم بديوان عام الوزارة، الدكتور عبدالعزيز المزيني، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية، لبحث التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة واليونسكو.

وناقش الحضور سبل التعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو في تدريب المعلمين والارتقاء بمستواهم، خاصة وأنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمي الجديد 2.0، والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن دول كثيرة طلبت الاطلاع على تطورات التجربة المصرية في بناء نظام تعليم عصري بمعايير عالمية.

txt

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

txt

أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب لـ صدى البلد : سأستكمل نجاحي في الثانوية وألتحق بالإعلام .. أنا مش تمثال و هعافر يمين وشمال|حوار

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث طور مركز تطوير المناهج، مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين منهم البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

من جانبه، أعرب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مبديًا استعداده التام لتوفير الدعم للوزارة عن طريق مشروع Technically Enabled schools، فضًلا عن المساعدة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التي تضمن استمرارية وجودة التطور المهني.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز المزيني، بالطفرة التي يشهدها ملف التعليم في مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصري، قائلًا: "نتطلع إلى الإستفادة من الخبرات المصرية، في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التجربة المصرية هي الوحيدة التي تستحق التركيز عليها في قمة تحول التعليم والتي ستعقد بنيويورك في سبتمبر المقبل".

كما أعرب مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة عن استمرار الدعم والمساعدة في إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني (اتقان).

وقد حضر هذا الاجتماع، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونسكو، الأستاذة آمال محمد محمد مسئول برامج التعليم بمكتب اليونسكو، ودعاء أبو ناعم مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمي.

التربية والتعليم التعليم اليونسكو المعلمين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

حب من طرف واحد.. نهاية مأساوية لطبيبة أسنان تخلصت من حياتها بمصر الجديدة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

ترشيحاتنا

اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

طارق شوقي يهدي طلاب المدارس ألعابا تعليمية عبر بنك المعرفة المصري

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

اليوم الوطني لختان الإناث..بدور فجرت القضية..وحقوقيون: لا علاقة له بالطب أو الدين

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

اليونسكو: إبراز تفاصيل تجربة مصر في تطوير التعليم بقمة نيويورك.. سبتمبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ