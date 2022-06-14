عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي ردا على بيان مجموعة السبع: مصر لن تعيش في جلباب أحد

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانا صادرا عن سفراء مجموعة السبع الكبرى الصناعية المتواجدين في القاهرة، قالوا خلاله أننا نساند مصر في مواجهة أزمة الحبوب التي تسببت فيها روسيا، معتبرًا أن هذا أمر جيد، معقبًا: "متشكرين لكن لا تنتظر مني أي مقابل في مواقف سياسية، فمصر مع احترام القانون الدولي وتقف على الحياد وضد احتلال دولة لدولة أخرى، وضد فرض عقوبات اقتصادية لتركيع روسيا، ويربطها بجميع الدول علاقات متوازنة".


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر لن تخضع لأي ابتزاز أو مزايدة وعملية الاستقطاب الحاد لا تتماشي مع السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن هناك محاولات للضغط على مصر وعلى متخذي القرار، معقبًا: "مصر لن تعيش في جلباب أحد، ولن تعيش في جلباب أمريكا وحلفاءها ولا في جلباب روسيا وحلفاءها، فمصر دولة قرارها من دماغها وضد التحالفات والدخول في مستنقع التحالفات، فهي تنحو نحو السلام وتبتعد بمهارة عن مناطق النزاع".


وتابع، أن جيوشنا للردع وحفظ السلام والأرض وحماية الأرض والعرض والبناء، ولن تنخرط في أي حرب هنا او هناك، مشددًا على أن مصر لن تكون ضمن تحالفات سياسية، فمصر خرجت من جلباب الجميع واستقرت مصر للمصريين. 
 

نشأت الديهي مجموعة السبع القانون الدولي روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

ترشيحاتنا

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

وسط تضخم تاريخي.. بايدن متفائل بشأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بأمريكا

أرقام كارثية.. أحمد موسى: 600 مليون جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

استقالة وسحب ثقة .. أحمد موسى يكشف 3 سيناريوهات تحدد مصير اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ