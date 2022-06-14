الديهي ردا على بيان مجموعة السبع: مصر لن تعيش في جلباب أحد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانا صادرا عن سفراء مجموعة السبع الكبرى الصناعية المتواجدين في القاهرة، قالوا خلاله أننا نساند مصر في مواجهة أزمة الحبوب التي تسببت فيها روسيا، معتبرًا أن هذا أمر جيد، معقبًا: "متشكرين لكن لا تنتظر مني أي مقابل في مواقف سياسية، فمصر مع احترام القانون الدولي وتقف على الحياد وضد احتلال دولة لدولة أخرى، وضد فرض عقوبات اقتصادية لتركيع روسيا، ويربطها بجميع الدول علاقات متوازنة".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة القلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر لن تخضع لأي ابتزاز أو مزايدة وعملية الاستقطاب الحاد لا تتماشي مع السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن هناك محاولات للضغط على مصر وعلى متخذي القرار، معقبًا: "مصر لن تعيش في جلباب أحد، ولن تعيش في جلباب أمريكا وحلفاءها ولا في جلباب روسيا وحلفاءها، فمصر دولة قرارها من دماغها وضد التحالفات والدخول في مستنقع التحالفات، فهي تنحو نحو السلام وتبتعد بمهارة عن مناطق النزاع".



وتابع، أن جيوشنا للردع وحفظ السلام والأرض وحماية الأرض والعرض والبناء، ولن تنخرط في أي حرب هنا او هناك، مشددًا على أن مصر لن تكون ضمن تحالفات سياسية، فمصر خرجت من جلباب الجميع واستقرت مصر للمصريين.

