مستشفيات جامعة المنوفية تبدأ وضع خطتها الإستراتيجية 2022/2027

اجتمعت اليوم لجنة وضع الخطة الإستراتيجية لمستشفيات جامعة المنوفية 2022/2027 برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أمانة الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها و إعتماد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة علي التشكيل.



و في أول إجتماع لها رحب الدكتورمحمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالأعضاء وضع الخطة الإستراتيجية لمستشفيات جامعة المنوفية 2022/2027 مشيرا إلي أنه خلال الفترة الأخيرة يتم العديد من أعمال التحديث و التطوير و التوسع في البنية التحتية داخل المستشفيات الجامعية كما تم إضافة مساحة خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية لإقامة مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية بالإضافة إلي مبني العيادات الخارجية الجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات به، و مع كل هذا التطوير و التحديث تسعي مستشفيات جامعة المنوفية الي الحصول علي إعتماد الجودة في الرعاية الصحية لذا تبدأ اولي الخطوات بوضع خطة إستراتيجية خمسية تتوافق مع رؤية جامعة المنوفية و خطتها الإستراتيجية و تستند في بناءها علي المؤشرات الوطنية لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن الاجتماع الأول ناقش آلية واضحة للعمل خلال مراحل وضع الخطة الإستراتيجية عن طريق وضع رؤية واضحة تحقق أهداف و غايات و رسالة مستشفيات جامعة المنوفية واضعة في الاعتبار التحليل البيئي الذي يشمل الفرص و التهديدات و ايضا نقاط القوة و الضعف من بناء خطة إستراتيجية قوية تتوافق مع رؤية مصر 2030 و تقديم الخدمة الطبية بأفضل معايير جودة الرعاية الصحية. كما أشار سيادته بأنه سيتم تقسيم أعضاء لجنة وضع الخطة الإستراتيجية إلي لجان فرعية تقوم كل لجنة بالدراسة و وضع المقترحات في الأمور المسندة إليها و التوافق النهائي عليها في الاجتماع العام للجنة وضع الخطة الإستراتيجية.