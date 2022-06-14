عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة المنوفية تبدأ وضع خطتها الإستراتيجية 2022/2027

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

اجتمعت اليوم لجنة وضع الخطة الإستراتيجية لمستشفيات جامعة المنوفية 2022/2027 برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أمانة الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها و إعتماد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة علي التشكيل.


و في أول إجتماع لها رحب الدكتورمحمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالأعضاء وضع الخطة الإستراتيجية لمستشفيات جامعة المنوفية 2022/2027 مشيرا إلي أنه خلال الفترة الأخيرة يتم العديد من أعمال التحديث و التطوير و التوسع في البنية التحتية داخل المستشفيات الجامعية كما تم إضافة مساحة خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية لإقامة مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية بالإضافة إلي مبني العيادات الخارجية الجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات به، و مع كل هذا التطوير و التحديث تسعي مستشفيات جامعة المنوفية الي الحصول علي إعتماد الجودة في الرعاية الصحية لذا تبدأ اولي الخطوات بوضع خطة إستراتيجية خمسية تتوافق مع رؤية جامعة المنوفية و خطتها الإستراتيجية و تستند في بناءها علي المؤشرات الوطنية لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

txt

اخبار التعليم.. الجامعات الأهلية: تأجيل امتحانات القبول للطلاب بسبب عطل فني.. شوقي يهنئ أول طالبة كفيفة تحصل على الإعدادية بتفوق

txt

غداً.. المؤتمر الدولي العاشر لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس

txt

انطلاق مسابقة مواكبة الحدث والإبداع بالنشاط العلمي بعين شمس ..19 يوليو

txt

كلية الإعلام جامعة القاهرة تستضيف رئيس قسم الاتصال بسالزبورج

txt

أخبار التعليم.. طارق شوقي لـ صدى البلد: لا تعديل في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. القصة الكاملة لأزمة متحف الآثار بجامعة الزقازيق

txt

وكيل التعليم بمطروح يتابع جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة ويتفقد الاستراحات

txt

آثار القاهرة: الامتحانات انطلقت اليوم في هدوء.. ولم نسجل أي سلبيات |صور

txt

انتهاء اختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية بمركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية

txt

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

txt

23 يوليو أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني بقاعات ألسن عين شمس الجديدة


من جانبه أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن الاجتماع الأول ناقش آلية واضحة للعمل خلال مراحل وضع الخطة الإستراتيجية عن طريق وضع رؤية واضحة تحقق أهداف و غايات و رسالة مستشفيات جامعة المنوفية واضعة في الاعتبار التحليل البيئي الذي يشمل الفرص و التهديدات و ايضا نقاط القوة و الضعف  من بناء خطة إستراتيجية قوية تتوافق مع رؤية مصر 2030 و تقديم الخدمة الطبية بأفضل معايير جودة الرعاية  الصحية. كما أشار سيادته بأنه سيتم تقسيم أعضاء لجنة وضع الخطة الإستراتيجية إلي لجان فرعية تقوم كل لجنة بالدراسة و وضع المقترحات في الأمور المسندة إليها و التوافق النهائي عليها في الاجتماع العام للجنة وضع الخطة الإستراتيجية.

التنمية المستدامة المستشفيات الجامعية مستشفيات مستشفي الامتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

ترشيحاتنا

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

العملات الرقمية إلى أين؟.. التفاصيل الكاملة لتراجع الـ بتكوين وأسباب انهيارها

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

وسط تضخم تاريخي.. بايدن متفائل بشأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين بأمريكا

أرقام كارثية.. أحمد موسى: 600 مليون جنيه فاتورة الفساد في اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ