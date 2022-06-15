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أخبار البلد

خالد عبدالغفار يوجه بدعم مستشفى العلمين النموذجي بفريق طبي بالتخصصات الجراحية الدقيقة

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استعدادات مستشفى «العلمين النموذجي» لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمصطافين المترددين على محافظة مطروح بالتزامن مع فصل الصيف.

يأتي ذلك في إطار زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

أكد الوزير أهمية المستشفى كصرح طبي يقدم خدماته لملايين من سكان وزائري محافظة مطروح، وكذلك العاملين بالمشروعات القومية على مدار ال 24 ساعة، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، وقربه من الطرق الساحلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى، والذي يعمل بطاقة 54 سرير داخلي، و18 سرير رعاية مركزة، و7 ماكينات غسيل كلوي، و10 حضانات أطفال، بالإضافة إلى أقسام المعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف العمليات بطاقة 6 غرف، مشيرًا إلى أن المستشفى يجري العمليات الجراحية بمختلف التخصصات لاسيما الدقيقة والنادرة،  مضيفا أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارىء والذي يعمل بطاقة 13 سريرًا، حيث شدد الوزير على رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارىء لسرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

وتابع  «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على القوى البشرية العاملة بالمستشفى، موجهًا بالتنسيق مع مستشفيات المحافظة لدعم مستشفى العلمين النموذجي بفريق طبي في تخصصات جراحة (المخ والأعصاب، القلب والصدر، الوجه والفكين)، كما أكد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم والبلازما من مختلف الفصائل ببنك الدم في المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد الفندق السكني للأطباء والتمريض بمستشفى العلمين والاطمئنان على تجهيزه بكافة سبل الإعاشة، ويضم السكن 135 سريرًا وتم إنشاؤه وتجهيزه بنظام الفندقة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، أجرى، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية بدأها بتفقد 4 منشآت طبية بمحافظة الإسكندرية شملت مستشفيات (العامرية العام، جمال عبدالناصر، رأس التين العام) والمركز الإفريقي لصحة المرأة)، كما استكمل زيارته بتفقد مستشفيي مارينا المركزي والعلمين النموذجي بمحافظة مطروح.

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خالد عبدالغفار يوجه بدعم مستشفى العلمين النموذجي بفريق طبي بالتخصصات الجراحية الدقيقة

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