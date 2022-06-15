نقله مهمة في حياتي .. إياد نصار يتحدث عن دوره في مسلسل الجماعة

قال الفنان إياد نصار إن تجربة مسلسل الجماعة كانت تجربة من التجارب الهامة جدا التي قام بها وقامت بعمل نقلة في حياته على كافة المستويات وخاصة على خط التطور المهني له.

وأضاف "نصار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن دوره في مسلسل الجماعة أثر عليه على المستوى الفكري أيضا، مشيرا إلى أن شعر أنه كبر ١٠ سنوات من الثقافة في وقتا قصير.

وتابع إياد نصار أن مسلسل الجماعة كان مهم جدا لأنه كان يتكلم عن تأسيس جماعة لا زالت تؤثر علينا جميعا حتى وقتنا الراهن، موضحا أن المسلسل تناول فترة زمنية شائكة من جوانب عديدة.