لا تعليق.. وكيلة تاو تتحدث عن إمكانية رحيله من الأهلي

كشفت مماتساتسي سيفالافالا، وكيلة أعمال الجنوبي أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عن مصيره داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقالت وكيلة تاو فى تصريحات لصحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية عن إمكانية رحيله : “لا تعليق على تلك الأنباء، بيرسي لديه عقد مع الأهلي في الوقت الحالي وملتزم به”.

واضافت: “عقد بيرسي تاو مع الأهلي ينتهي بعد عامين وتحديدًا في 30 يونيو 2024، وبالتالي، إذا رحل الجنوب إفريقي سيكون من خلال التفاوض مع الإدارة الحمراء”.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد رحل عن تدريب النادي الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكان تاو قد انضم الموسم الماضي، إلى النادي الأهلي قادماً من برايتون الإنجليزي، أثناء تواجد موسيماني على الإدارة الفنية للفريق.