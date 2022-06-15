صحى أم ضار.. تقديم العسل للأطفال

فوائد صحية للعسل لصحتك للكبار وللصغار ويمكن تقديم العسل بعد بلوغ الطفل عامه الأول و الاستمتاع بتناول العسل كجزء من نظامهم الغذائي .

يمكنك تقديم العسل لطفلك الصغير عن طريق إضافته إلى الحليب ويحتوي العسل على سكريات ، مثل الفركتوز والجلوكوز ، مما يضيف نكهة للطعام ويمنح الطاقة. إليك اهم فوائد العسل للطفل وفقا لموقع “momjunction”

فوائد العسل للطفل

يحتوي العسل على مركبات تعمل على تحسين الهضم وتقوية المناعة وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية

وللعسل أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومطهرة ومضادة للأكسدة ، والتي قد تكون مفيدة في علاج بعض الحالات ، مثل الجروح والسعال والبرد والتهاب الحلق

كيفية ادخال العسل لنظام الطفل الغذائي

يجب تقديم العسل لطفلك بعد استشارة طبيب الأطفال فقط اخلطي العسل مع الحليب أو الأطعمة الصلبة الأخرى ، مثل العصيدة ، لإطعام طفلك وابدأ بإطعام ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من العسل في البداية. بمجرد أن يتكيف الطفل مع طعم العسل ، زد الكمية تدريجياً إلى ملعقة كبيرة.

تعد الحساسية من العسل الخام نادرة ولكنها ممكنة قد تظهر أعراض رد الفعل التحسسي ، مثل حكة الجلد والطفح الجلدي، وأزيز التنفس ، واحتقان الأنف ، والسعال ، والحكة ، وتورم الفم والحلق ، وآلام البطن ، فور لمس أو تناول العسل.



لا ينبغي استخدام العسل لتدليك لثة الأطفال في مرحلة التسنين. يمكن أن يؤدي فرك العسل إلى إتلاف أسنان الأطفال الصغار.

