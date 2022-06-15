عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القطاع الأكثر ربحية.. ماكلارين تطرح سيارة كروس أوفر الكهربائية لتنافس أستون مارتن

ماكلارين
ماكلارين

تعمل شركة  ماكلارين  على تطوير سيارة جديدة كليا من نوعية كروس أوفر عالية الأداء وهو المشروع الذي يتناقض بشكل مباشر مع نيتها المعلنة سابقًا المتمثلة في بناء سيارات خارقة و سيارات فائقة الأداء فقط.

ماكلارين 

ستكون السيارة الكروس أوفر الجديدة متاحة في صالات العرض للبيع النصف الثاني من هذا العقد ، ستكون كهربائية بالكامل ولن تقدمها ماكلارين في متغير هايبرد، وبالطبع لن تكون بإصدار احتراق داخلي، وعلى الرغم أن الإعلان المبدئي يوضح أن نية ماكلارين هو إصدار الكروس أوفر بمتغير واحد، إلا أن الناحية العملية تؤكد أن الكثير من مجموعات النقل المختلفة ستتبع أول إصدار وأنها ستقدمها بعدة خيارات في أنظمة الدفع ومخرجات القوة، على غرار ما حدث مع أستون مارتن DBX.

ماكلارين 

من المتوقع وفقا للمطلعين على الأمور أن تكون  ماكلارين  الجديدة بخلوص أرضي منخفض نسبيا ، مدمجة، مع محركات مزدوجة أو ثلاثية التكوين، وذات دفع كلي للعجلات، تقدم مستويات أداء عالية من المحتمل أن تتطابق في مخرجاتها مع سيارة أستون مارتن DBX 707 التي تم إطلاقها مؤخرًا ، والتي توصف حاليًا بأنها أسرع سيارة SUV في العالم.

 

سيكون حجمها وتكوينها من الناحية الميكانيكية وقدرتها الفائقة التي تضعها في مصاف السيارات ذات الأداء العالي، بالإضافة إلى تكلفة تكنولوجيا البطاريات المتطورة ، من المرجح أن تدفع الأسعار إلى ما أعلى من 250 ألف جنيه إسترليني للسيارات وربما أقرب إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

 

التغيير الجذري لخطة  ماكلارين  التي كانت تنوي التخصص في السوبر كارز والهايبر كارز هو بلا شك نتيجة للنجاح الذي تحققه العلامات التجارية المنافسة مع سيارات الكروس أوفر، والتي تتفوق فيها سيارات الـ SUV أو الكروس أوفر على أي نوع آخر.

ماكلارين كروس اوفر استون مارتن استون مارتن DBX أستون مارتن DBX 707

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

بعد رفض تناولها الدواء.. مدحت شلبي يوجه رسالة مؤثرة لوالدة إيهاب جلال

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

الحكومة تكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات خلال الفترة المقبلة ..فبديو

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

ترشيحاتنا

بعد ساعات | فرصة عظيمة لمشاهدة عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية

رئيس أوكرانيا يعرب عن امتنانه لـ بايدن بعد مساعدات قيمتها مليار دولار

مفيش أهالي جنب سور المدرسة| قرارات من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية 2027 ..السيسي يؤمن مستقبل الأجيال القادمة

أخبار الأهلي | اكتساح إيسترن كومباني برباعية .. المدرسة الألمانية الأقرب لخلافة موسيماني

بعد انتقادها.. تعليق جديد لـ بدرية طلبة على محاولة اختطاف ابنة شقيقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ