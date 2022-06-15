القطاع الأكثر ربحية.. ماكلارين تطرح سيارة كروس أوفر الكهربائية لتنافس أستون مارتن

تعمل شركة ماكلارين على تطوير سيارة جديدة كليا من نوعية كروس أوفر عالية الأداء وهو المشروع الذي يتناقض بشكل مباشر مع نيتها المعلنة سابقًا المتمثلة في بناء سيارات خارقة و سيارات فائقة الأداء فقط.

ماكلارين

ستكون السيارة الكروس أوفر الجديدة متاحة في صالات العرض للبيع النصف الثاني من هذا العقد ، ستكون كهربائية بالكامل ولن تقدمها ماكلارين في متغير هايبرد، وبالطبع لن تكون بإصدار احتراق داخلي، وعلى الرغم أن الإعلان المبدئي يوضح أن نية ماكلارين هو إصدار الكروس أوفر بمتغير واحد، إلا أن الناحية العملية تؤكد أن الكثير من مجموعات النقل المختلفة ستتبع أول إصدار وأنها ستقدمها بعدة خيارات في أنظمة الدفع ومخرجات القوة، على غرار ما حدث مع أستون مارتن DBX.

ماكلارين

من المتوقع وفقا للمطلعين على الأمور أن تكون ماكلارين الجديدة بخلوص أرضي منخفض نسبيا ، مدمجة، مع محركات مزدوجة أو ثلاثية التكوين، وذات دفع كلي للعجلات، تقدم مستويات أداء عالية من المحتمل أن تتطابق في مخرجاتها مع سيارة أستون مارتن DBX 707 التي تم إطلاقها مؤخرًا ، والتي توصف حاليًا بأنها أسرع سيارة SUV في العالم.

سيكون حجمها وتكوينها من الناحية الميكانيكية وقدرتها الفائقة التي تضعها في مصاف السيارات ذات الأداء العالي، بالإضافة إلى تكلفة تكنولوجيا البطاريات المتطورة ، من المرجح أن تدفع الأسعار إلى ما أعلى من 250 ألف جنيه إسترليني للسيارات وربما أقرب إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

التغيير الجذري لخطة ماكلارين التي كانت تنوي التخصص في السوبر كارز والهايبر كارز هو بلا شك نتيجة للنجاح الذي تحققه العلامات التجارية المنافسة مع سيارات الكروس أوفر، والتي تتفوق فيها سيارات الـ SUV أو الكروس أوفر على أي نوع آخر.