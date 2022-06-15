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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فائقة تقلب موازين الكاميرا.. تحديث جديد لسلسلة سامسونج Galaxy Note 20

هاتف Galaxy Note20
هاتف Galaxy Note20

أصدرت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، تحديثا جديدا لكل من هاتفي Galaxy Note20 و Note20 Ultra ، والذي يأتي مع تصحيح أمان أندرويد لشهر يونيو 2022 وتحسينات لوظائف الكاميرا بالهواتف الذكية الرائدة.

ووفقا لما ذكره موقع Gsmarena التقني، أنه بالإضافة إلى ذلك، يعزز التحديث ميزة الصورة الليلية التي قدمها العملاق الكوري سامسونج في هاتفي Note20، و Note20 Ultra في الشهر الماضي.

 

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تحديث جديد يصل سلسلة سامسونج Galaxy Note 20

وإذا كنت ترغب في تلقي التحديث الجديد من سامسونج، يمكن الانتقال إلى "إعدادات" Settings الهاتف، ثم اضغط على "قائمة تحديث البرنامج" Software update menu، للتحقق من التحديث يدويًا إذا لم تكن قد تلقيته بعد.

ويعد هاتفي Note 20، و Note20 Ultra آخر إصدارات عائلة "Note" من سامسونج التي كان يميزها وجود القلم الذكي S Pen، على الرغم من ذلك زودت سامسونج بعض هواتف سلسلة الفلاجشيب "S"، بميزات القلم الذكي.

وبالنسبة لمواصفات هاتف Galaxy Note 20، فقد زودته سامسونج بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.

كما يقدم هاتف Galaxy Note 20، كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل بمستشعرات للعمق والتكبير، مزودة بـ 30 زووم بصري،  و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي، بطارية سعة 4300 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.  

بينما هاتف Galaxy Not e20 Ultra بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، ويعمل بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصى سرعة فى نقل الملفات.

كما يمتلك هاتف Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و12 و12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي، بوجود بطارية سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي بقوة 9 واط.

سامسونج Galaxy Note 20 Galaxy Note20 Ultra هاتف Galaxy Note 20 Samsung أندرويد

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