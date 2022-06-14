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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 القابل للطي سينطلق ببطارية جبارة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 القابل للطي سينطلق ببطارية جبارة

كشفت أحدث التسريبات الأخيرة أن سعة بطاريات هواتف سامسونج Samsung القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Flip4، ستكون أكبر بكثير مما تم توقعه مسبقا، حيث أفادت التسريبات الأولية السابقة أن الهاتف سيأتي ببطارية سعتها معقولة وليست كبيرة.

 

وفقا لموقع Gsmarena التقني، يوجد بطاريتان Samsung SDI وهي واحدة من الشركات الفرعية للعملاق الكوري Galaxy Z Flip4، الأولى بسعة مقدّرة تبلغ 2555 مللي أمبير في الساعة والآخر بسعة 1040 مللي أمبير في الساعة، بذلك يصل الإجمالي إلى 3595 مللي أمبير في الساعة.

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لكن من المحتمل أن يتم تصنيف السعة النموذجية على أنها 3700 مللي أمبير في الساعة.  سيكون ذلك زيادة بمقدار 400 مللي أمبير في الساعة عن بطارية الإصدار السابق للهاتف Z Flip3، أو زيادة في السعة بنسبة 12٪.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت التسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip4 سيحصل على تحديث آخر للبطارية، حيث سترتفع سرعة الشحن من 15 واط على Z Flip3 إلى 25 واط في Z Flip4.

 

وبالمقارنة وفقا للشائعات، يأتي هاتف Galaxy Z Flip4 بنفس سعة البطارية، وقوة الشحن مع هاتف سامسونج الفلاجشيب Galaxy S22.

 

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Flip4 و Z Fold4 في أوائل شهر أغسطس القادم ، لكن بدأت سامسونج بالفعل في عملية الإنتاج الضخم ، مما أدى إلى ظهور مثل هذه التسريبات.

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