وصفة سهلة .. طريقة تحضير الخيار المخلل بشكل سريع

يفضل العديد من الأشخاص تناول المخللات بجانب الأكل، ويميل الكثير منهم إلى تناول الخيار المخلل.
طريقة تحضير الخيار المخلل بالخطوات
مقادير الخيار المخلل
• 1 كيلو خيار
• 1/2 كوب كبير خل
• 2 ملعقة كبيرة ملح
• 1 ملعقة كبيرة نعناع
• 4 فص ثوم ، شرائح
خطوات تحضير الخيار المخلل
• أغسلي الخيار جيداً ثم قومي بعمل فتحات بطرف السكينة على مسافات.
• في بولة متوسطة الحجم ضعي الخيار وضيفي إليه الملح الخل والثوم والنعناع يقلب جيدا ثم يغطى.
• قلبي الخيار مع التوابل من وقت لآخر حتى يتغير لونه ويترك لمدة ساعتين.
• يضاف الماء إلى الخيار حتى يغطيه و يترك لمدة 4 ساعات.
• يقدم الخيار المخلل السريع