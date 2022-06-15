لا ترحل.. صاحب جدارية محمد صلاح يوجه رسالة للمك في عيد ميلاده..خاص

وجه جون كولشو مصمم الجدارية الشهيرة لـ محمد صلاح لاعب الريدز، في مدينة ليفربول، رسالة إلى النجم المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ 30.
وقال جون كولشو في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: محمد صلاح قدم الكثير لمدينة ليفربول وللفريق، حيث ساهم بأرقامه في تحقيق العديد من الإنجازات للريدز، أود أن أشكره عن كل ما فعله من أجلنا".
وأضاف:" محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وأتمنى أن يجدد عقده مع ليفربول، لمواصلة مساعدة الفريق في تحقيق الإنجازات والألقاب، ولكن إذا اختار وجهة جديدة سيتوجب علينا احترام قراره وتقدير مع قدمه للفريق خلال السنوات الماضية".
اختتم:" أنا سعيد للغاية بردود الأفعال الرائعة تجاه جدارية محمد صلاح بمدينة ليفربول، وأشكر الجميع على دعمهم لي".
جوائز محمد صلاح الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول:
- لاعب الشهر في ليفربول : 19 مرة
- لاعب الموسم في ليفربول : 4 مرات
- هدف الموسم في ليفربول : مرة واحدة
- لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين : 10 مرات
- لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة البريميرليج : 4 مرات
- هدف الشهر في الدوري الإنجليزي : مرتان
- لاعب الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين : مرتان
- لاعب الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين باختيار الجمهور : 3 مرات
- لاعب الموسم م قبل رابطة الدوري الإنجليزي : مرة واحدة
- لاعب الموسم من قبل رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا : مرتان
- لاعب الموسم باختيار رابطة جماهير كرة القدم في إنجلترا : 3 مرات
- الحذاء الذهبي : 3 مرات
- أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي : مرة واحدة
- هدف الموسم في الدوري الإنجليزي : مرة واحدة
- جائزة بوشكاش : مرة واحدة
- أفضل لاعب في كأس العالم للأندية : مرة واحدة
- أفضل لاعب في أفريقيا : مرتان