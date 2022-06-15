لا ترحل.. صاحب جدارية محمد صلاح يوجه رسالة للمك في عيد ميلاده..خاص

وجه جون كولشو مصمم الجدارية الشهيرة لـ محمد صلاح لاعب الريدز، في مدينة ليفربول، رسالة إلى النجم المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ 30.

وقال جون كولشو في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: محمد صلاح قدم الكثير لمدينة ليفربول وللفريق، حيث ساهم بأرقامه في تحقيق العديد من الإنجازات للريدز، أود أن أشكره عن كل ما فعله من أجلنا".

وأضاف:" محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وأتمنى أن يجدد عقده مع ليفربول، لمواصلة مساعدة الفريق في تحقيق الإنجازات والألقاب، ولكن إذا اختار وجهة جديدة سيتوجب علينا احترام قراره وتقدير مع قدمه للفريق خلال السنوات الماضية".

اختتم:" أنا سعيد للغاية بردود الأفعال الرائعة تجاه جدارية محمد صلاح بمدينة ليفربول، وأشكر الجميع على دعمهم لي".

جوائز محمد صلاح الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول: