كشفت آخر التسريبات أن الجيل القادم من هواتف سامسونج Samsung القابلة للطي، ستظهر لأول مرة في شهر أغسطس القادم، وتشمل هاتفي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.

وبحسب ما ذكره موقع Gizmochina، كشفت منصة Geekbanch المتخصصة في اختبار أداء الأجهزة التقنية، عن أحدث الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 برقم الطراز SM-F936U، وأكدت أنه سيحتوي على معالج ثماني النواة مع نواة واحدة بسرعة 3.19 جيجاهرتز ، و ٣ أنوية بسرعة 2.75 جيجاهرتز ، و ٤ أنوية مسجلة بسرعة 2.02 جيجاهرتز.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4

وفقًا للتسريبات السابقة ، سيأتي هاتف Galaxy Z Fold 4 بشاشة داخلية من نوع AMOLED بدقة QXGA+ يمكن طيها، قياس 7.6 بوصة، وشاشة أخرى أمامية من نوع AMOLED بجودة HD +، قياس 6.2 بوصة. بينما ستوفر كل من الشاشات الخارجية والداخلية معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4

بالنسبة لمواصفات الكاميرا، سيحتوي الهاتف القادم Galaxy Z Fold 4 على إعداد كاميرا ثلاثية خلفية، بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، سيتم إقرانها بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بمعدل 3x.

ستكون كاميرا الشاشة الداخلية عبارة عن كاميرا غير مرئية أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا ظاهرة في المقدمة، بدقة 10 ميجابكسل.

أما من ناحية أداء الهاتف، فسيعمل Galaxy Z Fold 4 بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، مربوطا بوحدات معالجة الرسوميات ادروينو Adreno 730 التي تعمل بشكل اساسي مع معالجات Snapdragon.

كما يأتي الهاتف القابل للطي بسعتين من ذاكرة الوصول العشوائي رام 12 أو 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 4 على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 25 واط، وسيعمل الهاتف بواجهة مستخدم One UI التي ترتكز على نظام تشغيل أندرويد 12.